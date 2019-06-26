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مصرع زوجين وإصابة نجلهما في حادث انقلاب سيارة على طريق السلوم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:03 م
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في حادث انقلاب سيارة على طريق السلوم جثة - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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لقى زوجان من محافظة البحيرة مصرعهما، وأصيب نجلهما وخاله بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، عند الكيلو 100على طريق مطروح- السلوم، فى نطاق مدينة سيدى برانى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى النجيلة المركزى، جثتين هامدتين لكل من أحمد عيسى أنور "30سنة"، وزوجته رغدة أحمد عيسي " 23سنة"، والمصابين محمد أحمد عيسي " عامان"،  - نجل المتوفيان- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروه الرأس، ومحمد أحمد عيسى "24سنة"- شقيق الزوجة - مصاب  باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

 


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