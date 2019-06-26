مصرع زوجين وإصابة نجلهما في حادث انقلاب سيارة على طريق السلوم

مطروح _ حسن مشالي

لقى زوجان من محافظة البحيرة مصرعهما، وأصيب نجلهما وخاله بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، عند الكيلو 100على طريق مطروح- السلوم، فى نطاق مدينة سيدى برانى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى النجيلة المركزى، جثتين هامدتين لكل من أحمد عيسى أنور "30سنة"، وزوجته رغدة أحمد عيسي " 23سنة"، والمصابين محمد أحمد عيسي " عامان"، - نجل المتوفيان- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروه الرأس، ومحمد أحمد عيسى "24سنة"- شقيق الزوجة - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.