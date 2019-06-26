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مصادر يمنية: قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الحوثية بجبهة العقبة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:29 م
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الحوثية بجبهة العقبة الجيش اليمنى
أ ش أ

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 سقط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الوطني في جبهة العقبة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.
 
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش الوطني في جبهة العقبة، إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة أبطال الجيش، مؤكدًا أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الشرعية.
 
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني ردت على هذه المحاولة بقصف مركز استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

اليمن

ميليشيات الحوثي

جبهة العقبة

محافظة الجوف

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