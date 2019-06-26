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مصادر بالتعليم: نسبة النجاح العينة العشوائية لتاريخ الثانوية العامة 77%

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:08 م
مصادر بالتعليم: نسبة النجاح العينة العشوائية لتاريخ الثانوية العامة 77% امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان التاريخ للثانوية العامة تخطت ال 77%.
 
وأوضحت المصادر أن  هناك قرابة 55 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى المادة ومن المقرر أن تعلن رسميا خلال الساعات القادمة .
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 
 
 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان التاريخ للثانوية العامة

نموذج اجابة مادة التاريخ للثانوية العامة

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