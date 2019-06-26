مصادر بالتعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى والتى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية.

وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقت التماسات من طلاب بالصف الأول الثانوى يؤكدون فيها أنهم تعرضوا لسقوط سيستم الامتحان أثناء الاختبار، وهؤلاء الطلاب وفقا للقانون سيحصلون على درجة النجاح.