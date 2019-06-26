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مصادر بالتعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:49 م
مصادر بالتعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية امتحانات أولى ثانوى 2019
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى والتى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. 
 
 
وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقت التماسات من طلاب بالصف الأول الثانوى يؤكدون فيها أنهم تعرضوا لسقوط سيستم الامتحان أثناء الاختبار، وهؤلاء الطلاب وفقا للقانون سيحصلون على درجة النجاح.
 
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمدت نتيجة الصف الأول الثانوى العام بنسبة نجاح  91.4.
 
 
وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو الماضى واستمرت حتى أول يونيو  الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى ، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام

موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوى

امتحانات الدور الثانى للصف الأول الثانوى

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