مصادر بالتعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى والتى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية.
وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقت التماسات من طلاب بالصف الأول الثانوى يؤكدون فيها أنهم تعرضوا لسقوط سيستم الامتحان أثناء الاختبار، وهؤلاء الطلاب وفقا للقانون سيحصلون على درجة النجاح.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمدت نتيجة الصف الأول الثانوى العام بنسبة نجاح 91.4.
وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو الماضى واستمرت حتى أول يونيو الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى ، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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