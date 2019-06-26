مصادر: اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع بروتوكول توصيل شبكة الغاز بالعلمين الجديدة

كتبت - مروة الغول

قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع البروتوكول الخاص بتوصيل الشبكة الداخلية وملحقاتها والخاصة بالغاز الطبيعي بمدينة العلمين الجديدة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقسيم مدينة العلمين الجديدة إلي مراحل سيتم توصيل الغاز الطبيعي لها، لافتا إلي أنه سيتم البدء بالمرحلة العاجلة وتتبعها باقي المراحل.

وتشهد منطقة الساحل الشمالى تطورا غير مسبوق بظهور مدينة العلمين الجديدة للنور، أحدث مدن الجيل الرابع، والتى ستكون بمثابة بوابة مصر على إفريقيا.

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ومن أبرز المشروعات التى بدأت وزارة الإسكان تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، أبراج مدينة العلمين، والتى ستصل ارتفاعاتها لـ41 دورا.