مشروع مصرى للإشراف على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية ..تعرف عليه

الإسكندرية - أسماء على بدر

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات والبحوث، المقترح والمقدم من جامعة الإسكندرية، فيما يخص مشروع الإشراف المصرى المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية، واشتراك الطالب المقيد بهذا النظام فى البرامج والمقررات الدراسية.

ونص المشروع على أن يتم الإشراف على الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراة، كما يتم استقبال طلاب الدراسات العليا المسجلين بجامعتهم العربية والاجنبية والراغبين فى إجراء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا والبحوث بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، بنظام الإشراف المشترك ويتم إضافة مشرف أو أكثر من السادة أعضاء هيئة التدريس من كليات أو معاهد جامعة الإسكندرية إلى لجنة الإشراف.

كما يقدم المشرفين على الطالب تقارير دورية، ويتم تبادل هذه التقارير بينهم لتوضح مدى تقدم الطالب فى الدراسة معتمده من المجالس المختصة بكلتا الجامعتين الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية، كما يتم تبادل زيارات الأساتذة المشرفين من جامعة الإسكندرية والجامعة الأجنبية مرة واحدة على الأقل طوال فتره الإشراف المشترك، وذلك بناء على التقرير الدورى لأعضاء لجنه الأشراف، على أن تناقش الرسالة فى الجامعة المسجل بها الطالب فى الجامعات العربية والأجنبية والتأكيد عند نشر البحوث فى مجلة علمية أو مؤتمر .

ويتضمن البحث اسم المشرف الكلية أوالمعهد - جامعة الإسكندرية، وتتحمل الجامعة الموفدة مكافأت عضو هيئة التدريس من جامعة الإسكندرية عن الإشراف والحكم، وتتحمل الجامعة الموفدة نفقات دعوة الاستاذ من جامعة الإسكندرية سواء لدواعى الإشراف أو الاشتراك فى مجله الحكم متضمنا مصاريف السفر ذهابا وعوده والإقامه الكاملة والانتقالات، بالإضافة إلى الحق فى مكافأه التحكيم أو حقه فى مكافأه تدريسية فى حالة دعوته للسفر لدواعى الإشراف.

وفيما يخص اشتراك الطالب فى البرامج والمقررات يجوز للطالب المقيد بهذا النظام أن يسجل فى إحدى المقررات المطروحه بالإقسام العلميه بالجامعات المصريه بنظام الساعات المعتمده مقابل مبلغ مالى تحدده الكلية نظير استخدام المعامل والأجهزه والقياسات والمكتبات بالجامعة المصرية بحسب نسبه تتحدد الفترة الزمنية المتصلة أو المتقطعه بحد أدنى ثلاثه أشهر والتى يتواجد بها الطالب بمصر.