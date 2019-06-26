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مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:34 ص
مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين زحام مرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأربعاء الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .
 
ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
 
 
 
 

 


مدير المرور يتفقد الطرق

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الطرق السريعة

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