مسئول: روسيا سترد على أى خطوة من حلف الأطلسى تتعلق بالصواريخ

نقلت وزارة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف قوله اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل على أى خطوات يتخذها حلف شمال الأطلسى فيما يتعلق بقرار روسيا وقف العمل بمعاهدة للصواريخ النووية ترجع لعام 1987.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع فى الدول الأعضاء فى الحلف فى وقت لاحق اليوم خطواتهم التالية إذا أبقت موسكو على نظام صاروخى تقول الولايات المتحدة إنه يسمح بشن هجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987.
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