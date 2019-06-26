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مسئول: روسيا سترد على أى خطوة من حلف الأطلسى تتعلق بالصواريخ

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:19 ص
مسئول: روسيا سترد على أى خطوة من حلف الأطلسى تتعلق بالصواريخ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
(رويترز)

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نقلت وزارة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف قوله اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل على أى خطوات يتخذها حلف شمال الأطلسى فيما يتعلق بقرار روسيا وقف العمل بمعاهدة للصواريخ النووية ترجع لعام 1987.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع فى الدول الأعضاء فى الحلف فى وقت لاحق اليوم خطواتهم التالية إذا أبقت موسكو على نظام صاروخى تقول الولايات المتحدة إنه يسمح بشن هجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987.

 


روسيا

صاروخ

حلف شمال الأطلسى

الصواريخ النووية

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