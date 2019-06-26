مسئول: روسيا سترد على أى خطوة من حلف الأطلسى تتعلق بالصواريخ

(رويترز)

نقلت وزارة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف قوله اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل على أى خطوات يتخذها حلف شمال الأطلسى فيما يتعلق بقرار روسيا وقف العمل بمعاهدة للصواريخ النووية ترجع لعام 1987.