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مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:03 م
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة مشروع دار مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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اختتم مسئولو وزارة الإسكان، الجولة التى استمرت على نحو 7 ساعات، بعدد من المشروعات، بتفقد مشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأشاد مسئولو الوزارة، بمستوى تنفيذ المشروع، وأعمال تنسيق الموقع، مؤكدين، أن مشروع "دار مصر"، يعد إحدى العلامات المضيئة بالمدن الجديدة، والذى تم تنفيذه لتلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل من المواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع فى تملك السكن المناسب.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: يبلغ إجمالي العمارات بمشروع "دار مصر" بالمرحلة الأولى 238 عمارة، وبالمرحلة الثانية 65 عمارة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات إلى بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: تم تسليم 2616 وحدة للفانزين بموقع 1، وتسليم 1100 وحدة بموقع 2، وجارٍ تسليم الباقى، موضحاً أن وحدات المشروع موزعة على موقعين بالمجاورة 34 بالحى السادس، بمدينة دمياط الجديدة.

 

 


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مشروع دار مصر

المدن الجديده

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