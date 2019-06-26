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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال إعادة تنفيذ التشطيبات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:32 م
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال إعادة تنفيذ التشطيبات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة الاسكان الاجتماعى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقد مسئولو وزارة الإسكان، موقف إعادة تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والخارجية للعمارات، بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.

وشدد مسئولوا الوزارة، على ضرورة متابعة أعمال إعادة التشطيب بكل وحدة على حدة، مع الإسراع بمعدلات التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، حتى يتم الانتهاء منها بالتوازى مع تشطيب الوحدات، مؤكدين أن الدولة تضع حجم استثمارات ضخمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من أجل توفير وحدات سكنية حضارية بمستوى لائق اشريحة محدودى الدخل من المواطنين.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه عقب الزيارة المفاجئة لوزير الإسكان للموقع، مطلع شهر مايو الماضي، وملاحظاته على مستوى التشطيب، وتوجيهاته بضرورة معاينة جميع الوحدات وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على مستوى لائق بالمواطنين المستحقين للوحدات، بدأت شركات المقاولات المُنفذة للمشروع على الفور فى إعادة تنفيذ أعمال التشطيبات.

وأضاف اللواء محمود نصار: يتولى الجهاز المركزى للتعمير، ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، تنفيذ 3048 وحدة سكنية (127 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة، موزعة على 4 مواقع (جمصة 1 – جمصة 2 – جمصة 3 – جمصة 4)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ قريباً.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين بالموقع أصروا على التقاط صورة تذكارية مع الدكتور عاصم الجزار، والذى حثهم على بذل مزيد من الجهد فى تنفيذ هذا المشروع القومى الضخم.

 

 


وزاره الاسكان

جمصه

مشروع الاسكان الاجتماعى

المدن الجديده

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