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مركز المصالحة الروسى: موسكو ترفض اتهامات بشأن ضربات عشوائية على أهداف فى إدلب

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 ص
مركز المصالحة الروسى: موسكو ترفض اتهامات بشأن ضربات عشوائية على أهداف فى إدلب الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أليكسى باكين، الثلاثاء، أن روسيا ترفض رفضا قاطعاً الاتهامات حول ضربات عشوائية ضد أهداف فى إدلب.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باكين، قوله، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، "نلاحظ باستمرار التغطية الأحادية الجانب للأحداث فى منطقة إدلب من قبل عدد من الدول التى تتهم سوريا وروسيا بتصعيد التوترات، وفى الوقت نفسه تغض الطرف عن فظائع الجهاديين والأنشطة الإرهابية فى المحافظة، ونحن نرفض رفضا قاطعا جميع التصريحات حول الطبيعة العشوائية للضربات التى تشنها القوات الحكومية على الأهداف فى إدلب".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى وقت سابق، روسيا وتركيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار للوضع فى إدلب، مؤكداً مجدداً "قلقه العميق إزاء تصعيد الأعمال القتالية فى إدلب".

يذكر أن بقايا تنظيم جبهة النصرة تتمركز فى منطقة إدلب، والتى يوجه، من خلالها، متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السورى قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالى والشمالى الغربى المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضى والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التى مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.

 


الجيش السورى

مركز المصالحة الروسى

مجلس الامن الدولى

الحرب السورية

الامم المتحدة

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