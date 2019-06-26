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مرشح رئاسى معارض بموريتانيا يطعن فى نتيجة انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:14 م
مرشح رئاسى معارض بموريتانيا يطعن فى نتيجة انتخابات الرئاسة انتخابات - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قدم مرشح الرئاسة الموريتاني محمد ولد ببكر طعنا في نتيجة الانتخابات الرئاسية فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، احتجاجا على فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بالمنصب.

وقال ببكر في رسالة نصية لرويترز اليوم الأربعاء "أؤكد أننا قدمنا طعنا للمجلس الدستوري".

وأعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا فوز الغزواني هذا الأسبوع بنسبة 52% من الأصوات. وحصل المرشح بيرام الداه اعبيد المناهض للعبودية على نسبة 18.58% في حين حصل ببكر المدعوم من أكبر حزب إسلامي على 17.85 %.

وعبر ببكر ومرشحون آخرون من المعارضة عن قلقهم من قيام شركة خاصة بطباعة أوراق اقتراع قيل إنها لصالح الغزواني. واشتكى أيضا من عدم وجود مراقبين دوليين.

وقال الاتحاد الأفريقي الذي يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة إنه راض عن العملية الانتخابية.

وكانت الانتخابات الموريتانية سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.

 


موريتانيا

انتخابات رئاسية

مرشح

الحزب الحاكم

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