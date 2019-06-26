مراقبة الأغذية بصحة بنى سويف توصى بإغلاق 8 منشآت تعمل بدون ترخيص

أوصى فريق مراقبة الأغذية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، الوحدة المحلية ومديرية الصحة، باتخاذ إجراءات إغلاق 8 منشآت غذائية لعملها بدون ترخيص ووجود مخالفات للقانون والشروط الصحية ما يمثل خطرا على الصحة العامة، وذلك أثناء حملة على عدد من المنشآت بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية حسن مديرة إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة.

وشارك كل من محمد محمود مراقب أول الأغذية وحمدى عاشور ومحمد عبد القادر ومحمد خالد مفتشو الأغذية بمكتب الفشن، فى الحملة التى مرت اليوم الأربعاء على العشرات من المحال والمنشآت المتنوعة بمدينة الفشن.

وأسفرت عن تحرير 24 محضر جنح صحية منها 13 محضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية المفعول، و11 آخرين لعدم توافر اشتراطات النظافة والصحة العامة، إضافة إلى وجود بعض المنشآت تعمل بدون ترخيص.