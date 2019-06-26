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مدعية "الجنائية الدولية" تعتزم التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:20 م
مدعية "الجنائية الدولية" تعتزم التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا المدعية الرئيسية بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
لاهاى(أ ش أ)

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أعلنت المدعية الرئيسية بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، اليوم الأربعاء، عن رغبتها فى فتح تحقيق فى مزاعم الجرائم التى تم ارتكابها بحق أقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن المحكمة إعلانها اليوم أن لجنة من القضاة سينظرون فى طلب المدعية بنسودة، والذى لم يتم تقديمه رسميا حتى الآن.. وأشارت المحكمة إلى أن بنسودة تريد التحقيق فى مزاعم الجرائم بولاية راخين فى ميانمار وأى جرائم أخرى مرتبطة بهذه الأحداث.

يذكر أن جيش ميانمار متهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحق مسلمى الروهينجا، ما دفع قرابة 700 ألف منهم إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس 2017.

يشار إلى أن ميانمار ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بنجلاديش عضوا بها.

 


الروهينجا

الجنائيه الدوليه

ميانمار

راخين

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