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محافظ سوهاج يقرر فتح المدارس المغلقه للطلاب من سبتمبر القادم (صور)

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:41 م
محافظ سوهاج يقرر فتح المدارس المغلقه للطلاب من سبتمبر القادم (صور) الاهالى امام محافظه سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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قرر الدكتور أحمد الأنصارى،محافظ سوهاج،فتح المدارس المغلقه للطلاب من سبتمبر القادم.
 
جاء ذلك بعدما تقدم عدد من سكان الوحدات السكنية بمدينة سوهاج الجديدة بمذكرة للمحافظ،حول عدم تشغيل مدرسة أبوبكر الصديق بمدينة سوهاج الجديدة ،وقبول ابنائهم والبالغ عددهم 300 طالب بمراحل التعليم العام "أساسى وإعدادى وثانوى" على الرغم من انشاء المدرسة لهذا الغرض.
 
والتقى الأنصارى بوفد مكون من 9 أولياء أمور ممثلين عن الأهالى وتم عرض المشكلة وفى استجابة سريعة من المحافظ،أكد لوفد سكان مدينة سوهاج أنه تم أخذ قرار نهائي بفتح جميع المراحل التعليمية بمدينة سوهاج التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
 
ومن جانبهم وجه وفد المدينة الشكر للدكتور أحمد الأنصاري على حسن استقباله وتلبيته لطلبات المواطنين واهتمامه بتنمية مدينة سوهاج الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعمير المدن الجديدة وتذليل العقبات امام قاطنيها،حيث قام الوفد بتسليمه طلب بهذا الشأن وكشوف بأسماء 300 طالب من مرحلة رياض الأطفال الى المرحلة الثانوي العام يرغبون بالالتحاق بمدرسة ابوبكر الصديق للم شمل الأسرة.
 
 
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