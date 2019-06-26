محافظ دمياط تتفقد مشروع الإسكان المتوسط بدمياط الجديدة "دار مصر"

دمياط - معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للمرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط بدمياط الجديدة "دار مصر" تمهيدا لافتتاحه رسمياً فى القريب العاجل.

حيث تتضمن تلك المرحلة 65 عمارة بإجمالى 1560 وحدة سكنية بالإضافة إلى 129 عمارة بإجمالى 3096 وحدة سكنية بالمرحلة الاولى على مساحة 120 فدان ، كما تصل تكلفة تنفيذ العمارات حوالى 1.5 مليار جنيه بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام وشبكة الكهرباء بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه.

وتفقدت المحافظ ووزير الاسكان العمارات بالمشروع والتقا بعدد من الحاجزين بالوحدات السكنية بها كما تابعا أعمال تنفيذ المصاعد الكهربائية بتلك العمارات.

وصرحت محافظ دمياط أن هذا المشروع يضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100:150 متر٢ و يشمل منطقة خدمات متكاملة ومسطحات خضراء وأنشطة تجارية وترفيهية تتميز بالخصوصية، لافتة إلى أن دار مصر يأتى فى إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لاستكمال محاور الإسكان وتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع المختلفة.