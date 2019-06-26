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الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:17 م
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محافظ الوادى الجديد يوقع عقد تأجير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالخارجة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:04 م
محافظ الوادى الجديد يوقع عقد تأجير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالخارجة محافظ الوادى الجديد يسلم عقود المصنع
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عقد تأجير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالخارجة لإحدى الشركات الرائدة فى مجال تدوير المخلفات، الذى يقع على مساحة 7 فدان شمال غرب المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة.

وأكد الزملوط بأن تأجير المصنع يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لاستغلال الوحدات الإنتاجية الإستغلال الأمثل، وذلك لتعظيم موارد الدولة وتحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأضاف الزملوط بأن الشركة المؤجرة سوف تقوم بفرز المخلفات وذلك لإنتاج خامات البلاستيك والكرتون والألمنيوم، وكذلك إستخدام بقايا المخلفات فى إنتاج كمبوست السماد العضوى، بالإضافة لإستخراج (RDF) لإستخدامة كطاقة بديلة للوقود النفطى لتشغيل مصانع الأسمنت .

ومن جانب آخر أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، عن استكمال العمل فى إنشاء مركزى إرشاد زراعى بمركزى الخارجة والداخلة، حيث تم إنجاز حوالى 95% من حجم الأعمال فى فترة وجيزة لم تتجاوز 6 أشهر من بدء العمل وذلك تحت إشراف مهندسى وزارة الزراعة ومتابعة الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .

وفى سياق آخر أعلنت مديرية الإسكان عن بدء إنشاء مبنى إدارى لمركز شباب الجهاد بغرب الموهوب بالداخلة بتكلفة مليون جنية، على أن ينتهى العمل من المشروع فى سبتمبر 2019، وذلك ضمن خطة مديرية الإسكان لتنفيذ مشروعات خدمية وإسكانية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ومتابعة المهندس محسن مغربى مدير عام المديرية .

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء تنفيذ دورة تثقيفية لأعضاء التنظيم النقابى والعمال بمركز الداخلة، وذلك بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة والمستشار سامى الجندى مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد عبد العاطى رئيس إتحاد العمال .

وجرى عقد الندوة بقاعة الدكتور سيد سيف التابعة لمجلس مدينة الداخلة بمشاركة حسن أحمد مدير مركز إعلام الداخلة وعدد كبير من الموظفين والعمالين بالقطاع الحكومى بالداخلة .

وجرت مناقشة قانون النقابات العمالية وقانون العمل وقانون التأمين الصحى ودور التنظيم النقابى فى التنمية ودور المرأة النقابية فى المشاركة المجتمعية .

محافظ الوادى الجديد أثناء تسليم العقود (1)
محافظ الوادى الجديد أثناء تسليم العقود

 

محافظ الوادى الجديد أثناء تسليم العقود (2)
محافظ الوادى الجديد أثناء تسليم العقود

 

محافظ الوادى الجديد أثناء تسليم العقود (3)
محافظ الوادى الجديد أثناء تسليم العقود (3)

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (1)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (2)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (3)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (4)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (5)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (6)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة (7)
مركز الإرشاد الزراعى بالخارجة

 

 
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة (3)
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة

 

دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة (4)
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة
 
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة (6)
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة

 

دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة (7)
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة

 

دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة (8)
دورة تثقيفية للعاملية بالداخلة 

 


مصنع المخلفات بالخارجه

اتحاد نقابات عمال مصر

دورة تدريبية عن قانون العمل

محافظ الوادى الجديد

مركز الارشاد الزراعى بالداخلة

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