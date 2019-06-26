محافظ القليوبية يناقش آخر تطورات الجامعة الأهلية بالعبور

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد السعيد أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وخبراتها وعلمائها وباحثيها، فى خدمة المجتمع المحلى وأهالى القليوبية، باعتبارها بيت الخبرة الداعم للمحافظة، موجها الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، على دعمه للأنشطة المختلفة التى تنظمها الجامعة بكافة قطاعاتها.

فيما أشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمى والمجتمعى لجامعة بنها، وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الجامعة ستظل شريكا أساسيا، وداعما رئيسيا لإحداث التنمية المستدامة، فى كافة المجالات للمساهمة فى تقدم ورقى المجتمع.

واستعرض السعيد خلال الجلسة إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة فى العبور، وستكون مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وغير هادفة للربح، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعة الأهلية، تقديم خدمة تعليمية وفقا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

كما استمع مجلس الجامعة إلى شرح من الدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول دور الجامعة فى تطوير أحد المشاريع بقرية كفر فرسيس بمركز بنها، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالمحافظة، والتى يرعاها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

يذكر أن جامعة بنها عملت استبيان لاستطلاع آراء أهالى قرية كفر فرسيس حول المشاكل التى يعانون منها على أرض الواقع، فضلًا عن قيام لجنة من الجامعة بعمل جولة ميدانية للقرية، ومقابلة عمدة القرية وكبار ممثلى العائلات لتحديد احتياجات القرية سواء كانت فى الخدمات العامة أو البنية الأساسية.