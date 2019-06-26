محافظ القليوبية يجتمع مع أصحاب المحلات ببنها لتفعيل طلاء المبانى

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مع أصحاب محلات شارع فريد ندا بمدينة بنها لتفعيل طلاء المباني، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وعلى إمام نائب رئيس مجلس مدينة بنها، وعبد الباقى فكرى مدير الادارة الهندسية ببنها.

وشدد المحافظ، على أصحاب المحلات تحسين الوجه الحضارى بالمحافظة وان نكون شركاء الوطن فى تحسين الصورة والمشاركة الإجتماعية، وسيبدأ العمل اليوم الأربعاء فى تجميل ودهان العمارات

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بطلاء واجهات المبانى و المنازل بالمحافظات.

وأوضح محافظ القليوبية، أن التكليف يأتى فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذى يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن أثناء إستخراج تراخيص البناء.



اجتماع محافظ القليوبية مع أصحاب المحلات



اجتماع محافظ القليوبية مع أصحاب المحلات