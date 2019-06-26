محافظ الدقهلية يفتتح بنك الدم التجميعى بمستشفى نبروه المركزى بـ 6 مليون جنيه

فريق المحافظات

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بنك الدم التجميعي ،بمستشفى نبروه المركزي بتكلفة استثمارية بلغت 6 مليون جنيه .

وقال محافظ الدقهلية إن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في عملية البناء والتنمية ،وسيتم وضع اسم أي متبرع على المنشأة آلتي تبرع من أجلها ،مؤكدا على أن الجميع يجب أن يتعاون لتنفيذ متطلبات المرحلة وتحقيق النهضة التي نسعى جميعا من أجلها.

وتفقد شاروبيم أقسام المستشفى المختلفة بدأها بقسم الأشعة المقطعية وقسم الأشعة العادية ،والعيادات الخارجية ،وقسم الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال ومعمل التحاليل الطبيه واستمع إلى المرضي ووجه لمدير المستشفى بحسن استقبالهم ،وتوفير احتياجاتهم الطبية والعلاج اللازم لهم.

كما قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية غلق صيدلية إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير مسئول،وذلك بقرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا.

جاء قرار محافظ الدقهلية،بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على الصيدليات بقرى مركز أجا ، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة،أن القرار جاء لعدم إلتزام الصيدلية بقوانين مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته، وطبقا للكتاب الدوري رقم 3 لسنه 2009 ولعدم إلتزامها بتعيين مدير مسئول،أوعدم وجود المدير المسئول بالصيدلية أثناء فتحها وممارستها النشاط، وتم تحرير محضر بالواقعة وتقرر الغلق الإداري تأديبيًا لمدة شهر وحتى إزالة أسباب الغلق.

وشدد شاروبيم على وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون.

ومن جهة أخرى تفقد محافظ الدقهلية أعمال توسعة طريق نبروه/طلخا الجاري العمل فيه بطول 5,5 كيلو بتكلفة استثمارية تبلغ 110 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه نهاية العام القادم والذي يشمل حارتين مروريتين كل حارة 6متر.

وشدد على ضرورة متابعة الأعمال بصفة مستمرة يوميا وعمل جسات للتربة لمعرفة مدى تحملها للأحمال الثقيلة حتى لا ينهار الطريق في المستقبل.