محافظ الدقهلية يتفقد الحملة القومية لمكافحة الإدمان

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم الأربعاء أعمال لجنة مكافحة الإدمان الموجودة اليوم بديوان عام المحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

وأكد شاروبيم على أن الدولة تبذل كل الجهود للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة والكشف على مختلف الأمراض ،وأشار إلى أن الحكومة وضعت خططا قومية في القطاع الصحي والتي كان منها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100مليون صحة التي حققت نجاحا باهرا ،وأثني محافظ الدقهلية على جهود لجنة مكافحة الإدمان والعاملين عليها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ربيع ممثل هيئة الطب الشرعي بالدقهلية ورئيس اللجنة ان العمل بالمبادرة جاري حتى انتهاء تحليل المخدرات على كافة أعضاء الجهاز الإداري بالدولة ،والتأكد من سلامة العاملين فيه ،وأضاف أن اللجنة تعمل في إطار الحملة القومية لمكافحة الإدمان وتضم شادي حسن عضو اللجنة بمجلس الوزراء،والسيد عبد الفتاح ومحمد مصطفى ممثلي وزارة الصحة.