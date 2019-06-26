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محافظ الدقهلية لـ"رؤساء المدن: لا تفوضوا غيركم فى التوقيع على قرارت الإزالة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:44 م
محافظ الدقهلية لـ"رؤساء المدن: لا تفوضوا غيركم فى التوقيع على قرارت الإزالة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري الإدارات بالمحافظة. 
 
 
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم تفويض غيرهم في التوقيع علي قرارات الازالة ، ووافق المجلس في جلسته على طلب منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بنبروه علي تركيب وحدة رفع جديدة بجوار النادي الرياضي هناك .
 
وطلب شاروبيم بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب وفتحها امام المواطنين طوال فترة إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا ،كما شدد على عدم منع المواطنين من دخول الحدائق العامة نهائياً ونظافة الحدائق وتجميلها في المقام الاول وزراعة الأشجار المثمرة في الشوارع والطرق ،وأكد على ضرورة تركيب الوحدات الموفرة لمياه الشرب داخل كل الجهات والمصالح الحكومية في أسرع وقت .
 
من جهة أخرى أوضح محافظ الدقهلية أن لدينا اكثر من 3000 قطعة أرض املاك دولة جاهزة للتقنين ووجهربتشكيل لجنة داخل كل مركز ومدينة وحي لفحص طلبات التقنيين بأسرع وقت والانتهاء من طلبات التقنين أولا بأول.
 

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