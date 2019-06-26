محافظ الدقهلية: توفير 500 صندوق قمامة جديد داخل مدينة المنصورة

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وضع 500 صندوق قمامة جديد داخل مدينة المنصورة خلال الشهرين الماضيين، وهناك 500 صندوق أخرى ستضاف خلال أسبوعين.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سيجرى فتح باب التعاقدات مع الشركات الخاصة لجمع القمامة من المنبع قريبًا، وأن ثقافة وتوعية المواطنين هى الحل الأمثل للقضاء على مشكلة النظافة، مشيرًا إلى أن مواعيد إلقاء القمامة من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة صباحاً ومن السادسة مساءً حتى الثانية عشر صباحاً، ولابد من تطبيق القانون تجاه المخالفين.



وفى السياق ذاته، قال محافظ الدقهلية، إنه جرى إنفاق 876 مليون جنيه على المشروعات التى تم تنفيذها داخل المحافظة منذ سبتمبر 2018 حتى الآن، وأنه تم تخصيص 380 مليون جنيه لإعادة رصف وتوسعة طريق المنصورة جمصة بداية من أول يوليو القادم، كما تم تخصيص 2 مليون و300 ألف جنيه لرصف شارع النخلة بمدينة المنصورة خلال 10 أيام، وجارى رصف شارع الأنصارى المتفرع من شارع سامية الجمل بتكلفة 370 ألفًا .



وشدد شاروبيم، على ضرورة خلق روح إيجابية فى الشارع الدقهلاوى عن طريق نظافة الشارع، لافتًا إلى ضرورة مشاركة المواطن فى نظافة الشارع .



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع شباب البرنامج الرئاسى الذى عقده مساء أمس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمحافظة.