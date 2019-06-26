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محافظ الجيزة: مواجهه حازمه لمظاهر العنف مع "الجمال" فى سوق برقاش

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:35 م
محافظ الجيزة: مواجهه حازمه لمظاهر العنف مع "الجمال" فى سوق برقاش سوق الجمال فى برقاش
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه سيتم مواجهة أى تعديات أو مظاهر للعنف تجاه الجمال بكافة الأسواق بنطاق المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام بشأن التعامل غير الآدمى مع الجمال بسوق برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، مؤكدا على رفض المحافظة التام لتلك الظاهرة وسيتم مواجهتها بكل حزم.
 
ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بإحكام الرقابة على أماكن بيع الجمال واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفات وعدم السماح بالتعدى بأى شكل على الحيوانات.
 
كما كلف المحافظ بعرض تقرير دورى بالمجهودات التى تمت حيال مواجهة تلك الظاهرة مشدداً على التنسيق مع الأجهزة الامنية لتحرير محاضر فورية لأى تجاوزات قد تحدث مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كما وجه راشد بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية وتثقيف العاملين والقائمين على سوق برقاش وكل الأسواق التى يتم تداول المواشى بها فى التعامل برفق مع الحيوانات والحفاظ على الحالة البدنية والنفسية للحيوان.
 
من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه سيتم تفعيل دور العيادة البيطرية الموجوده داخل سوق برقاش للجمال مع سرعه القيام بالعلاجات الطبية اللازمة للجمال والتأكد من سلامتها إضافه إلى تنفيذ تكليفات اللواء المحافظ لسرعه محاصرة أى تعديات إتجاه المواشى .
 

العنف مع الجمال

ضرب الجمال

سوق برقاش لتجارة الحمال

العنف ضد الحيوانات

واقعة جمال برقاش

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