محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس جامعة جنوب الوادى لمتابعة انشاء فرع جديد بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله ،محافظ البحر الأحمر،ظهر اليوم الأربعاء،الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية فرع الغردقة تمهيداً لعقد مجلس الجامعة ولمناقشة ما تم من أعمال تشييد الجامعة بفرع البحر الاحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر،أنه تم السعى كثيراً لتحقيق حلم بناء جامعة البحر الأحمر على أرض الواقع حيث مكانة البحر الأحمر تستحق تنميتها فى كل المجالات وخاصة التعليمية، مشيراً إلى أن مطلب إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر كان من أهم المطالب التى تحتاجها المحافظة لتخريج جيل واعى متعلم لتنمية القطاع السياحى وتطويره والعديد من ثرواته ومقومات متقدمة .

وأوضح المحافظ أن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى سيساهم فى توفير العناء على ابناء المحافظة من التنقل والسفر لاستكمال تعليمهم بباقى محافظات مصر لتجنب مشقة السفر وتوفير العبء المادى للأهالى .

وقدم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وعدد من كبار السن مجلس الجامعة ، التهنئة الي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لحصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ،يذكر انه سيتم اليوم عقد مجلس جامعة جنوب الوادي بديوان عام المحافظة.