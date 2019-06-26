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محافظ الإسماعيلية: تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة النادى الإجتماعى بحدائق الملاحة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:15 م
محافظ الإسماعيلية: تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة النادى الإجتماعى بحدائق الملاحة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية على أنه تم وضع خطة تنفيذية وإعداد مقايسة لعملية تطوير ورفع كفاءة النادى الإجتماعى بحدائق الملاحة والتابع لمحافظة الاسماعيلية ،والذى هو حق أصيل لشعب الإسماعيلية ومواطنيها مثله كمثل باقى أندية المحافظة،ولم يتم تخصيصه لأى جمعية أهلية أو أى كيانات أخرى.
 
وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم،  أنه جارى حاليا إعداد الرسومات الهندسية والمخطط العام لتطوير النادى ورفع كفاءته ووضع برنامج زمني للتنفيذ فى أسرع وأقل وقت ممكن وتحت أشراف مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى بالمحافظة ليكون فى أبهى صورة تشرف الإسماعيلية ومواطنيها.
 

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