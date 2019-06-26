محافظ أسوان: لا يوجد معوقات أو شكاوى فى عمل لجان تعويضات النوبة "صور"

أسوان – عبد الله صلاح

لليوم الثانى على التوالى، تفقد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مقر لجنة حى غرب من ضمن 5 لجان لتلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان، فى الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم، وتمليكها لهم مجاناً.

واطمأن محافظ أسوان، خلال الجولة التى رافقه فيها سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، لعدم وجود أى معوقات روتينية أو شكاوى أمام المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين.

وأكد رئيس لجنة حى غرب، بأن اللجنة تشمل عدد 420 مستحق من إجمالى 3851 مستحق موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، من متضررى بناء وتعلية الخزان، مشيراً إلى تزايد نسبة الإقبال عن أمس، وخاصة أن هناك تسهيلات وتيسيرات كاملة أمام المواطنين بدءاً من وضع كشوف بأسماء المستحقين داخل هذه اللجنة للإستبيان مع وجود دليل إرشادى لتوزيعه على المواطنين لتسهيل الوصول إلى بياناتهم، لتبدأ على الفور إجراءات التقنين فى أقل وقت ممكن وبشكل مبسط، وذلك فى ظل وجود تأمين شرطى لهذه اللجنة وباقى اللجان.

وفى السياق ذاته، أشار محافظ أسوان، إلى أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لمنظومة تلقى رغبات المستحقين تعويضات أهالى النوبة، مع كافة الجهات المنفذة لإفساح المجال أمام المواطنين، للإدلاء برغباتهم بكل حرية وشفافية خلال الفترة المحددة، والتى بدأت أمس 25 يونيو الجارى ولمدة 3 أسابيع.

وأوضح "إبراهيم"، بأن هذه المنظومة تهدف لتلقى رغبات المستحقين بإجمالى 11 ألف و 716 مستحقاً والتى تشمل المستحقين من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، بجانب المستحقين من متضررى إنشاء السد العالى منهم 3107 مستحق للتعويضات السكنية و4758 مستحق للتعويضات الزراعية.