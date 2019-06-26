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محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب.. اعرف التفاصيل وموعد التسليم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 ص
محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب.. اعرف التفاصيل وموعد التسليم وحدات سكنية
الشرقية – إيمان مهنى

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أعلنت محافظة الشرقية فى توفير آلاف الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس السيسى، بأبراج العصلوجى بالزقازيق، وأنها ستُسلم خلال أيام ضمن احتفالات 30 يونيو.

ونجحت محافظة الشرقية، خلال عامين فى إنشاء إسكان للشباب فى موقعين متميزين بنظام التمويل العقارى وبالتقسيط المريح، الأول فى بداية مدخل الزقازيق من ناحية العصلوجى وملاصق لمشروع المنطقة اللوجستية، وتبعد حوالى 500 متر من مستشفى الأحرار التعليمى و نهاية حدود عزبة السبكى وهى منطقة واعدة فى النمو العقار،  والموقع الثانى بوسط مدينة الزقازيق بالتحديد بشارع الفالوجا وأطلق عليها أبراج النقراشى.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديره للجهود التى بذلتها قيادات المحافظة والمحافظ السابق اللواء خالد سعيد والبدء فى تنفيذ المشروع، ليتم إنجازه فى وقت قياسى لتوفير وحدات سكانية للشباب تنفيذا للبرنامج الرئاسى، وتم البدء فى الإنشاءات منذ 2017 الى 2019 م ومن المقرر أن يتم البدء فى التسليم 30 يونيو.

وتابع المحافظ لـ"اليوم السابع "، إن المشروع هو مشروع القومى للشباب وتم تحويله إلى مشروع اجتماعى يتبع صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بوزارة الإسكان، و عدد الأبراج فى منطقة كافور حوالى 10 أبراج تضم 920 وحدة، وأن الوحدة عبارة عن 2 غرفة وصالة وحمام ومطبخ مساحتها 77 مترا مربع و مشطبها تشطيب كامل وبسعر 150 الف جنيه وتكلفة المشروع بلغت 218 مليونا.

ومن جانبه كشف صندوق الإسكان بالمحافظة، الشروط التى تم اختيار بها الحاجزين، بأنه لا يزيد السن عن 53 سنة والدخل لا يزيد عن 3500 جنيه، وأنه يتم فحص الأوراق للعملاء من صندوق الإسكان وعندما يتم إعطاء الموافقة واستيفاء الشروط يقوم العميل بمخاطبة البنك للاتفاق على طرق السداد وسعر الفائدة و نظام التقسيط وعدد سنوات التقسيط، حيث إن الإسكان يخضع لنظام التمويل العقارى، ليعود بعد ذلك الملف لمديرية الإسكان بالشرقية بعد موافقة العميل والبنك ليتم التسليم للوحدات.

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (1)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (2)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (3)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (4)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (5)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (6)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (7)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (8)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (9)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (10)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (11)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (12)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (13)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (14)
 

 

محافظة الشرقية توفر آلاف الوحدات السكنية للشباب (15)
 

 


اسكان الشباب

محافظ الشرقية

ابراج العصلوجى

التمويل العقارى

شقق سكنية

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