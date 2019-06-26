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محافظة الجيزة تحتفل بيوم البيئة العالمى.. وحظر تشغيل مكامير الفحم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 م
محافظة الجيزة تحتفل بيوم البيئة العالمى.. وحظر تشغيل مكامير الفحم محافظة الجيزة تحتفل بيوم البيئة العالمى
كتب سيد الخلفاوى

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احتفلت محافظة الجيزة بيوم البيئة العالمى والذى يقام هذا العام تحت شعار "جودة الهواء " خلال الندوة التى اقيمت صباح اليوم بمركز شباب السلام بحى العمرانية تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وبحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وأكدت الدكتورة لمياء خلال كلمتها على الأهتمام الكبير الذى يوليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالملف البيئى لما يمثله من أهمية حيوية للجيل الحالى ومستقبل الأجيال القادمة.
 
وأشارت نائب محافظ الجيزة، أن الاحتفال بهذا اليوم يأتى لإلقاء الضوء على المخاطر التى تواجه البيئة وتوعية مواطنى المحافظة، خاصة المرأة والشباب والطلاب والأطفال لتعديل السلوكيات والعادات بما يتناسب مع أهداف حماية الهواء الجوى والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
 
وأشارت نائب المحافظ إلى مجهودات المحافظة فى مواجهة مصادر تلوث الهواء وذلك من خلال اتخاذ عدداً من الاجراءات وتوجيهات من المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجىء على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب بالإضافة إلى حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019 .
 
 
 
 
 

يوم البيئة

تلوث الهواء

تلويث البيئة

مصانع الطوب

ادخنة المصانع

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