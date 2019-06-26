مجلس جامعة حلوان يكرم علماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2019

كرم اليوم مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم الدكتور أحمد نوار، بكلية الفنون الجميلة لحصوله على جائزة النيل فى الفنون، والدكتورة أسماء النواوى بقسم التصوير لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون.

وهنأ الدكتور ماجد نجم، الدكتور أحمد نوار لحصوله على هذه الجائزة رفيعة المستوى تكريما له ولعطائه الفني داخل الجامعة وخارجها بالإضافة إلى سجله الحافل بالإنجازات المضيئة والمشرفة، كما هنأ الدكتورة أسماء النواوى نموذج الشباب المجتهد والمتميز.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بوجود مثل هؤلاء العلماء والقامات الذين يمثلون الجامعة فى كافة المحافل، مؤكدا اعتزاز الجامعة بعطائهم الذى لا ينضب، هم وغيرهم فى محراب علمهم يجتهدون ويبدعون من أجل عالم أفضل، فمقياس تقدم الدول هو مايقدمه علمائها من أبحاث ودراسات وفنون ينعكس آثارها على المجتمع.

ودعا رئيس الجامعة الأساتذة المكرمين ليكونوا قدوة يحتذى بها ونموذجا ايجابيا كي يستمر الإبداع الفكري والعطاء بين الأجيال المتعاقبة، فيصبحوا نواة يخرج منها مبدعون جدد وعلماء متميزون من أجل رفعة مصر.

وقدم عمداء كليات قطاع الفنون بالجامعة كلمة خاصة لتهنئة أساتذة جامعة حلوان المكرمين والحاصلين على جوائز الدولة وذلك وسط حضور كوكبة من السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.