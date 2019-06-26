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مجلس النواب الأمريكى يوافق على خطة مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:36 ص
مجلس النواب الأمريكى يوافق على خطة مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود مهاجرين ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أش أ)

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وافق مجلس النواب الأمريكى على خطة مساعدات إنسانية بقيمة 4.5 مليار دولار للمهاجرين على الحدود الجنوبية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بإصدار "فيتو" ضد هذا الإجراء.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 230 نائبا فى المجلس الذى يسيطر عليه الديمقراطيون وافقوا على الخطة مقابل معارضة 190 نائبا.

وقالت النائبة نيتا لوي، رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس النواب إن القانون وضع ضمانات صارمة لاستخدام هذه الأموال للاحتياجات الإنسانية فقط، وليس لحملات الهجرة، والاحتجاز، والجدار الحدودى.

فى المقابل، وجه أعضاء من الحزب الجمهورى انتقادات للصيغة التى أقرها مجلس النواب. وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب كيفن مكارثى إن الخطة لا تساعد سلطات إنفاذ القانون.

وترفض إدارة ترامب هذا الإجراء من جانب مجلس النواب لأنها ترى أنه يعيق جهودها لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

 


مجلس النواب الامريكى

مهاجرين

مهاجرين على الحدود الامريكيه

امريكا

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