مجلس الأعمال المصرى اليابانى: مشاركة السيسيى بقمة العشرين ستنعكس إيجابا على الاقتصاد

كتب أحمد حمادة

أكد إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن مشاركة مصر فى فعاليات قمة مجموعة العشرين المقرر تنظيمها باليابان فى 28 من يونيو الجارى تحقق انعكاسًا إيجابيًا كبيرًا على العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وخاصة مع المستثمرين اليابانيين.

وأشار "العربى" فى بيان له إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الفعاليات سيكون لها طابع خاص ومردود ايجابى على العلاقات الاستثمارية بين مصر ومختلف الدول الخارجية، وبالتحديد مع اليابان فى ظل وجود استثمارات يابانية فعلية فى السوق المحلى، وهذا يعنى أن أكبر قيادة فى مصر تشجع الاستثمار مما يعطى انطباعًا طيبًا عن الاستثمار فى السوق المصرى فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة فى مشروعات قومية ضخمة، وهذا يشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعات فى الاستثمارات اليابانية الموجودة فى مصر بجانب جذب استثمارات جديدة فى مشروعات مختلفة.

ولفت رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية تطورت كثيرًا فى الفترة الأخيرة فى ظل دعم الرئيس والحكومة ومساندة القطاع الخاص متمثلًا فى الجهود التى يقوم بها مجلس الأعمال المصرى اليابانى بتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين اليابانيين فى مصر، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى توسع الاستثمارات اليابنية فى مصر مع المرحلة القادمة.

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، على أن هناك جدوى اقتصادية واستثمارية كبيرة من وراء زيارة الرئيس لليابان ومشاركته فى فعاليات مجموعة العشرين فهذا دعم كبير للاستثمار فى السوق المحلى ورسالة طيبة ومطمئنة للمستثمرين بأن المناخ الاقتصادى فى مصر ملائم وينمو تدريجيًا من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية التى يتم ضخها تباعًا وتنعكس على قوة اقتصاد بلدنا.

وأشاد العربى بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الاقتصاد من خلال سعيه الدائم إلى طمأنة المستثمرين بأن القيادة السياسية تساند وتشجع الاستثمار وتعمل على إزالة العقبات والمشاكل التى قد تواجههم، وهو ما يحتاجه أى مستثمر ليطمئن على استثماراته بأنه سيجد من يسانده عندما تواجهه أى مشكلة.