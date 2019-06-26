مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تفوز بالمركز الخامس عالميا لعام 2019

كتب وائل ربيعى

حققت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة "JAR" المتخصصة فى مجالى العلوم الطبيعية والتطبيقية إنجازا جديدا للمجلات المصرية باحتلالها المركز الخامس على مستوى العالم من بين 90 مجلة دولية لعام 2019، بعد مجلتى Science وNature، وفقا لتصنيف كلاريفيت الأمريكى للمجلات العلمية العالمية وحسب Cite score .

كما احتلت المجلة المتخصصة فى نشر الأبحاث العلمية فى مجالات العلوم والطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والصيدلة وعلم الدواء وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والزراعة، المركز الأول على مستوى المجلات العلمية متعددة التخصصات فى الشرق الأوسط وفقا لإحصائيات "سيماجو Scimago " الدولي.

كما أعلن تصنيف كلاريفيت الأمريكى للمجلات العلمية العالمية ارتفاع قيمة معامل التأثير لمجلة "JAR"، من 4.327 إلى 5.045 بزيادة قدرها 20% عن العام الماضى، كما شملت قائمة المجلات الاعلى تأثيرا "المجلة المصرية للمعلوماتية" التى تصدرها جامعة القاهرة عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وبلغ معامل التأثير مقدار 2.306.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على أن ما حققته مجلتا الجامعة إنجاز مصرى يؤكد قدرة مصر على المنافسة عالميا فى البحث العلمى، مشيرًا إلى أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالمجلات العلمية، وفى الطريق مجموعة اخرى من المجلات الدولية سوف نعلن عنها قريبا . من أجل أن تكون مجلات الجامعة مصنفة من أفضل المجلات العلمية فى العالم.

وقال الخشت، إن هذا التقدم الكبير فى التصنيفات العالمية المتعددة والتى لها معايير متنوعة يعكس الجهود المبذولة من إدارة الجامعة للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، والتوسع فى التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن مجلات الجامعة تراعى معايير النشر الدولى فى اختيار وتحكيم الأبحاث والمقالات التى تُنشَر بها؛ حيث يتم التأكد من مدى حداثة فكرة البحث وما إذا كان يقدم جديدًا فى مجاله، مشيرًا إلى أن معدل عدم قبول الأبحاث غير الجيدة والمُقدَّمة لمجلة "JAR" بلغ نحو 97% بما يؤكد قوة الأبحاث العلمية المنشورة بالمجلة.

وأوضح الخشت، حرصه على أن تضم هيئة التحرير عددا من العلماء البارزين فى النشر العلمى على المستوى الدولى من أجل السير بخطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق الهدف المنشود لهذا الكيان ليكون أحد أبرز المجلات العلمية الدولية، بالإضافة إلى نشر مقالات مرجعية للعديد من العلماء مثل العالم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور مصطفى الشاهد.

وكانت مجلة "JAR" تأسست فى عهد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بهدف خلق كيان محلى يساهم فى تطوير البحث العلمى فى مصر وكيان دولى ينافس المجلات العلمية الدولية الكبرى فى مجال نشر الأبحاث العلمية على جميع الأصعدة، وصدر العدد الأول منها عام 2010 بالتعاون مع الناشر الدولى "السيفير"، وتصدر المجلة فى ستة مجلدات سنويا (يناير، مارس، مايو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر) من كل عام.

وتم إدراج المجلة فى عام 2015 تحت قاعدة بيانات Emerging Sources Citation Index (ESCI) التابعة لمؤسسة Clarivate Analytics Thomson Reuters، وفى ديسمبر 2017، أُدرِجت المجلة تحت قاعدة بيانات Science Citation Index Expanded (SCIE) للحصول على أول معامل تأثير لها وبلغت قيمة معامل تأثير المجلة فى يونيو 2018 "4.32" وهو رقم يوضح المكانة المرموقة للمجلة بين المجلات العلمية الدولية والنظرة الاعتبارية من قبل المؤسسات الدولية المختصة، فيما بلغ معامل تأثير المجلة هذا العام 2019 على "5,045" عالميًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، أن هيئة التحرير تضم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق رئيسا للتحرير، والدكتور عبد العاطى مصطفى أستاذ علم الأدوية بكلية الطب مدير تحرير المجلة، كما تضم هيئة التحرير نخبة من أساتذة جامعة القاهرة وعلمائها فى كافة التخصصات.