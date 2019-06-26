ماى ستلتقى مع بوتين لإبلاغه بانفتاح بريطانيا على "علاقة مختلفة" مع روسيا

لندن (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها ستلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، لتوصيل رسالة مفادها أن بريطانيا منفتحة على علاقة مختلفة مع روسيا إذا توقفت عن أنشطة تقوض الأمن الدولى.

وأضاف المتحدث مخاطبا الصحفيين، إن اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، التى تعقد نهاية هذا الأسبوع فى اليابان لا يمثل تطبيعا للعلاقات.

وتابع المتحدث قائلا: "موقف رئيسة الوزراء إزاء سالزبرى والنمط الروسى الأوسع من السلوك الخبيث معروف جيدا، كما قالت فإننا نظل منفتحين على علاقة مختلفة لكن ذلك لن يحدث إلا إذا كفت روسيا عن الأنشطة التى تقوض المعاهدات الدولية والأمن الجامعى".

وأضاف: "هذا الاجتماع فرصة مهمة لتوصيل تلك الرسالة من زعيمة لزعيم لضمان فهم الموقف البريطانى تماما، لا يمثل هذا الاجتماع تطبيعا للعلاقات".

وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا إلى ما كانت عليه فى فترة ما بعد الحرب الباردة بعد تسميم عميل مزدوج سابق وابنته بغاز أعصاب فى سالزبرى بجنوب إنجلترا العام الماضى، وألقت لندن باللوم على روسيا التى نفت أى ضلوع فى الأمر.