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مأساة.. مصرع مراهق داخل مفرمة لحمة فى مصنع سجق بالفلبين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:56 م
مأساة.. مصرع مراهق داخل مفرمة لحمة فى مصنع سجق بالفلبين المراهق داخل مكنة الفرم
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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لقى مراهق فلبينى مصرعه  السبت الماضى، بعدما علقت يده فى آلة فرم اللحم الكفتة، ثم قامت بسحبه وسحقته، داخل مصنع للسجق ،وبحسب شبكى سكاى نيوز نقلا عن صحيفة "صن" البريطانية، فإن الضحية جومار جنجيكو، البالغ من العمر 18 عاما، وجد نفسه بالكامل داخل آلة الكفتة، ولم يعد زملاؤه يرون سوى قدميه المتدليتين.

ومن المرجح أن يكون الفتى قد حاول أن يسحب شيئا ما من الداخل، لكنه لم ينتبه إلى خطورة الآلة المشغلة، على الساعة الثامنة، في مدينة إيلولو،وكشفت الشرطة الفلبينية، أن الفتى الراحل التحق بالعمل في مصنع "للسجق" قبل أسبوعين فقط، ولم يكن مكلفا بالآلة التي أودت بحياته، ولم يجر الاشتباه في أن يكون الحادث مدبرا.

رجلا المراهق ظاهرتين فقط

وقال مالك المصنع وباقى العاملين، إن الفتى كان بمفرده، حين وقع الحادث، ورجحوا أن يكون قد اقترب من الآلة، بدافع الفضول ،واضطر عامل تقني إلى تفكيك آلة طحن الكفتة حتى يقوم باستخراج أجزاء جثة الفتى، ويقول الزملاء إنه كان إنسانا طيبا وذا معاملة حسنة.


الفلبين

مراهق

مفرمة لحمة

سجق

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