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مأساة أسرة بالشرقية.. الأب "قعيد" والأبناء مرضى ويحتاجون لمعاش شهرى (صور)

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص
مأساة أسرة بالشرقية.. الأب "قعيد" والأبناء مرضى ويحتاجون لمعاش شهرى (صور) مأساة أسرة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أتمنى الموت كل لحظة كلما نظرت لأولادى وأجدهم يحتاجون لعمليات جراحية، ويعيشون على الأدوية التى لا أستطيع توفيرها، وأنه ينفطر قلبى بعدما أرى نظرات العجز فى عيون زوجى القعيد، بهذه الكلمات بدأت نسمة محمد 30 سنة، التى تسكن  شارع المدارس أمام صهاريج المياه قرية  العصلوجى مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وهى تروى مآساتها  والدموع تذرف من عينيها".

وتابعت  "أنا تزوجت منذ 7 سنوات وأنجبت ملك 6 سنوات ومحمد 3 سنوات ومنذ بداية الحمل فى ملك ولم أرى يوما واحدا أحكى بيه فقد شعرت بآلام شديدة وبدأت أشياء غريبة تحدث لى  فقرر الطبيب المتابع للحمل عمل فحوصات وأشعة والتى أكدت أن الجنين يعانى من تضخم وارتجاع فى الكليتين و ضيق فى الحالب.

واستطردت الأم "تم إجراء عملية قيصرية فى أول الشهر التاسع وبمجرد أن تم الوضع قمنا فورا بإجراء الفحوصات لنجد أنها تعاني أيضا من حساسية بالصدر  فقرر الأطباء علاج حساسية الصدر فقط وبدء العلاج بعد سن 7 شهور بدأنا فى عمل أشعة لنجد أن الكلية اليمنى تعمل بنسبة 51/ والكلية اليسرى تعمل بنسبة 49/ فقرر الأطباء  إجراء عملية للكلية اليسرى وتوسيع الحالب وشفط الصديد والمياه من على الكلى، واستمريت على العلاج معها حتى الآن، والعجيب أننى بعد سنتين من ميلاد ملك تم الحمل فى محمد لأمر بنفس الظروف وأجده مريض بنفس المرض الذى تعانى منه شقيقته ملك".

وانهمرت فى البكاء قائلة: ظروفى المادية الصعبة جعلتنى لا أستطيع أن أقوم بعمل فحوصات لمحمد ولم أقم بإجراء عملية  لكليته رغم أنه يعاني من تضخم وارتجاع فى الكليتين وضيق في الحالب، وهى نفس المعاناة التي تعاني منها شقيقته، وأصبحت لا أستطيع علاجهما  بسبب ضيق اليد لأنى تداينت من جميع الأهل والجيران.  

وأكملت الأم  "اليد قصيرة والعين بصيرة وزوجى يعمل أرزقى باليومية وأسكن بالايجار واضطر أن أتداين لإحضار العلاج لأبنائى".  

وتستطرد الأم:"كلما أنظر إلى محمد ابنى وأتذكر أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية وتأخيرها يضاعف حالته المرضية  قلبى ينفطر وأبكي وادعو الله أن يفرجها علينا، فأنا أدفع  إيجار البيت الشهرى 500 جنيه وعلاج أولادى يكلف 500 جنيه بخلاف المأكل والملبس ومصاريف الأسرة، وللأسف أن زوجى أصيب فى حادث سير وتم كسر ساقه الشمال واليمين وهو الآن قعيد لا يستطيع التحرك".

وتؤكد الأمه أن كل ما تتمناه هو صرف معاش ثابت يكفى مصاريف علاج نجلها، ومنحها شقة تسكن فيها لترحمها من الايجار الشهرى  مطالبة وزيرة الصحة بفحص أبنائها والتكفل بعلاجهما".

للتواصل مع الحالة:..

01228264734

الام ومحمد المريض
الام ومحمد المريض

 

الام ونجليها
الام ونجليها

 

الام
الام

 

الطفلة المريضة
الطفلة المريضة

 

العملية التى اجرتها الطفلة بالكلى
العملية التى اجرتها الطفلة بالكلى

 


الشرقيه

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ماساة

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