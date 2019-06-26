كيف تحصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة × 10معلومات

أسيوط - هيثم البدرى

يهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير "الصندوق الاجتماعى سابقًا" إلى تطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل، وذلك من خلال توفير التمويلات المالية وعقد سلسلة من التدريبات والتسوق والمعارض، ليكونوا رواد أعمال وتوفير آلاف فرص العمل لإقامة المشروعات.





ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات عن كيفية الحصول على قرض لإقامة المشروع الذى تريده:

1- ألا يقل السن المتقدم للحصول على القرض والدعم المالى عن 21 سنة.

2- إحضار صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وذلك لإثبات حسن السير والسلوك.

3- إجادة القراءة والكتابة وإن لم يكن قد حصل المتقدم للجهاز على أى مؤهل يخضع لإختبار بسيط فى إجادة القراءة والكتابة.

4- التفرغ الكامل لإدارة المشروع الذى تقدم به والذى يطلب الدعم المالى لإدارته.

5- لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالى من أبناء المحافظة الذى يأخذ منها قرضا ولكن من الممكن أن يكون المشروع فى محافظة مجاورة.

6- شهادة الخدمة العسكرية للمتقدم التى تثبت موقفة من الخدمة العسكرية سواء بالتأجيل أو الإعفاء أو تأدية الخدمة العسكرية.

7- ألا يقل رأس المال المدفوع فى السجل التجارى عن 21 ألف ولا يزيد عن مليون جنيه وأن يكون المشروع إما منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال.

8- ألا يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم فى المشروع عن 50 عاملاً.

9- أن يكون مع المتقدم للحصول على الدعم المالى "القرض" كل مستندات المشروع.

10- إلحاق المتقدم لبرنامج تدريب "كيف تولد فكرة مشروع" لمدة 48 ساعة فى حالة عدم وجود معلومات كافية لديه عن المشروع المتقدم إليه وكيفية إدارته.

