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كوشنر: سأطرح الشق السياسى من خطة السلام بالشرق الأوسط فى الوقت المناسب

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:34 م
كوشنر: سأطرح الشق السياسى من خطة السلام بالشرق الأوسط فى الوقت المناسب كوشنر
المنامة (رويترز)

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قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن القضايا الاقتصادية فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يمكن حلها وإنه سيطرح خطة سياسية عندما يكون الوقت مناسبا.

 

وقال كوشنر للصحفيين بعد مؤتمر المنامة الذى ناقش خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية وقيمتها 50 مليار دولار، بحضور وزراء المالية ورجال الأعمال: "استطعت جمع الناس الذين يرون الأمر مثلما أراه، وهو أنه مشكلة يمكن حلها اقتصاديا، اعتقدنا أن من المهم طرح الرؤية الاقتصادية قبل الرؤية السياسية، لأننا بحاجة لأن يرى الناس كيف يمكن أن يكون المستقبل".

 

 


كوشنر

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