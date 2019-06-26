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كل ما تريد معرفته عن محور الملك عبد الله بعد بدء تنفيذه بالجيزة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن محور الملك عبد الله بعد بدء تنفيذه بالجيزة مخطط محور الملك عبد الله
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة فى أعمال تنفيذ محور الملك عبد الله، حيث جرى البدء فى عمل جسات للتربة فى عدة مواقع، والتى تقع فى مسار المحور الجديد. 
 
 

ويرصد اليوم السابع أهم المعلومات عن المحور الجديد بعد بدء تنفيذه:

 
1- يمتد محور الملك عبد الله لـ12 كيلو مترا. 
2- تبلغ تكلفة المحور الجديد 4.2 مليار جنيه.
3- من المقرر تنفيذ المشروع خلال سنة ونصف تقريبًا. 
4- يجرى تنفيذ المشروع على 3 قطاعات. 
5- المشروع يشمل تنفيذ طريق حر بعرض 22 مترا 6 حارات.
6- يضم القطاع الأول بالمشروع من دائرى المنيب وحتى شارع فيصل. 
7- القطاع الثانى من فيصل وحتى جامعة الدول العربية. 
8- القطاع الثالث من جامعة الدول العربية وحتى دائرى الوراق.
9- المشروع يمتد على مسار ترعة الزمر يصل دائرى المنيب بدائرى الوراق. 
10- المحور الجديد يمر على شوارع "مستشفى الصدر، الثلاثين، وخاتم المرسلين، والهرم، وفيصل، ومحور صفط اللبن، وشارع جامعة الدولة العربية، وشارع ناهيا، ومحور 26 يوليو، وشارع مطار إمبابة".
11- يعتبر أول محور عرضى يربط بين الدائرى بالمنيب وحتى الطريق الدائرى بالوراق.
12- سيخفف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم. 
13- سيجرى ربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج. 

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