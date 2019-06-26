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كاميرات المراقبة تحدد المتهم بخطف هاتف شاب بالعمرانية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:04 ص
كاميرات المراقبة تحدد المتهم بخطف هاتف شاب بالعمرانية سرقة هاتف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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رصدت كاميرات المراقبة، الخاصة بأحد المحلات التجارية، المتهم بخطف هاتف محمول من شاب أثناء سيره بشارع فيصل بالعمرانية، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض على المتهم، من خلال فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة هواتف.

 وذكر المجني عليه أن المتهم كان يقود دراجة بخارية، وخطف هاتفه وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من شاب اتهم فيه مجهول بسرقة الهاتف المحمول الخاص به.

وذكر في بلاغه أنه أثناء سيره بشارع فيصل، فوجىء بمجهول يقود دراجة بخارية، يخطف هاتفه المحمول ويفر هاربا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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أمن الجيزة

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