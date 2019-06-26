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قوات الجيش اليمنى تُفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثى جنوبى الحديدة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:44 م
قوات الجيش اليمنى تُفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثى جنوبى الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ

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أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات تقدم لمليشيا الحوثي اليوم الأربعاء ، في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشا وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.
 
وفي سياق خروقات المليشيا، هاجمت مجموعة من عناصرها، مواقع الجيش في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة.
وحاولت المليشيا خلال الهجوم، التقدم باتجاه مواقع في أطراف منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، إلا أن قوات الجيش صدت الهجوم، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
 
كما تنفذ قوات الجيش في الأثناء عمليات تمشيط واسعة، بمحيط المنطقة والمزارع القريبة منها، لتعقب جيوب المليشيا الحوثية وملاحقتها.
 

اليمن

مليشيا الحوثي

محافظة الحديدة

مواقع الجيش

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