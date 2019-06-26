قايد صالح: لا طموحات سياسية لدى جيش الجزائر

كتبت - هناء أبو العز

قال رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبى.

وأورد الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، فى تصريحات على موقع النهار، لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبى، وأعيد ذلك مرة أخرى، بأنه لا طموحات سياسية لنا".

وأضاف الفريق أحمد قايد صالح، "مبلغ طموحنا هو خدمة بلادنا، والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل، نهدف إلى الوصول ببلادنا وشعبنا إلى تجاوز أزمتها وبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية، للتمكن بعدها من الانطلاق على أرضية صلبة ومنطلقا سليما وصحيحا وخوض غمار إرجاع الأمور إلى نصابها والسمو بالجزائر إلى مكانتها المستحقة بين الأمم".