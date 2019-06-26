قائد الحرس الثورى الإيرانى: العقوبات الأمريكية إجراء "يائس"

قال قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في الآونة الأخيرة إجراء يائس بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة في خليج عمان.
ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إلى سلامي قوله "تظهر العقوبات الأمريكية الأخيرة على قادة الحرس يأسهم وغضبهم أمام البراعة الإيرانية".
وقال سلامي إن الولايات المتحدة لجأت إلى ردود فعل "غير منطقية ولا معنى لها" لحفظ ماء وجهها بعد أن أسقط الحرس الطائرة الأمريكية المسيرة.
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