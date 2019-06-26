قائد الحرس الثورى الإيرانى: العقوبات الأمريكية إجراء "يائس"

(رويترز)

قال قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في الآونة الأخيرة إجراء يائس بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة في خليج عمان.