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"فيون" تطلب عقد اجتماع للنظر فى شطب "جلوبال تليكوم" من البورصة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:42 م
"فيون" تطلب عقد اجتماع للنظر فى شطب "جلوبال تليكوم" من البورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة جلوبال تليكوم، عن إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة عليها وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار.
 
وأضافت جلوبال، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن هيئة الرقابة المالية وافقت على عرض الشراء الإحبارى المقدم من قبل شركة فيون هولدينجز لشراء حتى 1.997 مليار سهم من الأسهم المصدرة للشركة بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، مع الاستحواذ على أصول الشركة العاملة بناء على التقييم المبنى على سعر عرض الشراء.
 
كما تلقت جلوبال، طلبا من شركة فيون هولدينجز تطلب فيه عقد اجتماعين للمساهمين للنظر فى الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، وعرض شراء الأصول، كما تلقت طلب اتفاق من طرف واحد مرسل من فيون هولدنجز بزيادة المبلغ الرئيسى لاتفاق التسهيلات الائتمانية الدوار مع الشركة بمقدار 100 مليون دولار.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

جلوبال تليكوم

فيون

شطب

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