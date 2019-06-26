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فيديو.. مأساة طفل فى كيس بلاستيك.. العثور على رضيع وحيدا بغابة أمريكية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:51 م
فيديو.. مأساة طفل فى كيس بلاستيك.. العثور على رضيع وحيدا بغابة أمريكية طفل فى كيس بلاستيك
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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عثرت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية على طفل رضيع حديث الولادة حيا داخل كيس بلاستيكى فى السادس من يونيو الجارى، فيما ما زال حبله السرى مربوطا فيه ،وأظهرت لقطات فيديو نشرته الشرطة،عملية إنقاذ الرضيع حديث الولادة الذى ترك مهجورا فى غابة قرب مدينة كومينج على بعد نحو 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أتلانتا، وفقا لما ذكره موقع سكاى نيوز البريطانى.

وتبدأ لقطات الفيديو، الذي نشرته مقاطعة فوسيث على صفحتها في فيس بوك، بمقطع للصراخ اليائس الذي يسمع عند وصول الضباط إلى مكان الحادث، فيما يتحدثون إلى رجل يمكن رؤيته في اللقطات، حيث يسألونه: "كيف عثرت عليه"؟

ثم يسمع صوت ضابط الشرطة وهو يبدي عاطفة جياشة تجاه الطفل الرضيع، فيما يقوم أفراد الشرطة بتمزيق الكيس البلاستيكي لتحرير "رضيع الهند"، الذي أطلق المزيد من الصراخ فيما يهدهده الشرطي، بانتظار مجيء الفريق الطبي، مؤكدا بالقول إنه سمع صوته من داخل منزله.

وأودع الطفل الآن في عهدة إدارة خدمات الطفل والعائلة بالولاية، فيما تستمر عملية البحث عن والدى الطفل.

وأطلق ضباط الشرطة، الذين أنقذوا الرضيع حديث الولادة، اسم "رضيع الهند"، تيمنا بقصة ماوكلى، أو "فتى الأدغال"، الذى ربته الذئاب فى غابة في الهند، على أمل أن يشجع أى شخص لديه معلومات عن الوالدين على التقدم والإدلاء بها إلى مراكز الشرطة.


كيس بلاستيك

رضيع

طفل

جورجيا

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