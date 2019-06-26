فيديو.. كلاشينكوف تبتكر أول درون انتحارى فى روسيا

وصرح مدير عام الشركة، فلاديمير دميترييف، فى حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن الدرون الحائم الانتحارى يكون على اتصال دائم مع مشغله حتى ضربه هدفه المعين ،وأضاف أن الدرون الانتحارى الذى يعتبر حلقة فى سلسلة الدرونات "زالا لانتسيت" يعرض لأول مرة فى روسيا.

هذا وكان مدير عام شركة "روستيخ" التى تعد شركة "كلاشينكوف" فرعا لها، سيرجى تشيميزوف، قد أعلن فى وقت سابق أن أسطول الدرونات "زالا لانتسيت" يضم أسرة من الدرونات الذكية، بما فيها درون الاستطلاع ودرون الاتصال ودرون الملاحة والدرون الضارب فائق الدقة.

واستطرد قائلا إن أسرة الدرونات قادرة فى ظروف القتال الحديث على توجيه ضربات إلى الأهداف الجوية والبرية والبحرية، كونها لا تحتاج إلى بنية تحتية برية أو بحرية. وتتفوق بفعاليتها عن مثيلاتها الأجنبية ،وبسعرها المنافس.