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فيديو.. سلسلة حرائق تلتهم مقابر الإيزيديين وأرضهم شمالى العراق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:24 م
فيديو.. سلسلة حرائق تلتهم مقابر الإيزيديين وأرضهم شمالى العراق سلسلة حرائق تلتهم مقابر الإيزيديين
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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أفادت مراسلة شبكة سبوتنيك فى العراق، نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن سلسلة حرائق نشبت فى الحقول الزراعية، فى الجهة الشمالية الشرقية من قضاء سنجار، غربى مركز نينوى، شمالى البلاد.

والتهمت النيران، مساحات واسعة من الحقول الزراعية لمحصولى القمح والشعير، فى مناطق تابعة لقضاء سنجار، غربى الموصل، مركز نينوى، والتى أسفرت أيضا عن إحراق مقابر جماعية تضم ضحايا إيزيديين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابى عند تنفيذه الإبادة بحق المكون عام 2014.

 

وحسب المصادر، أن النيران نشبت فى حقول القمح والشعير، بمناطق: مفرق مجمع حردان، وزورافا، وقرى كرمز وباخليف، الواقعة فى الشمال الشرقى من قضاء سنجار، وأكد مصدر محلى، بأن 3 مقابر جماعية تضم نحو 260 رفات لضحايا الايزيديين من الإبادة على يد "داعش" الإرهابي، احترقت فى مفرق حردان.

ونوه مصدر أخر، فى حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن المزارعين تمكنوا فى الأيام القليلة الماضية من حصاد أكبر كميات من القمح والشعير من هذه الحقول التى طالتها الحرائق منذ يوم أمس وحتى الآن ،وتناقل ناشطون عراقيون من المكون الايزيدى، تسجيلا مصورا تابعته "سبوتنيك"،يظهر حريقا هائلا يمتد على طول الأرض، دون أن تكون هناك سيارات إطفاء أو جهود لإخماد النيران المخيفة.

 

وكان مدير مديرية زراعة نينوى، دريد حكمت زوما، قد كشف أن حصيلة الحرائق التى التهمت الحقول الزراعية للحنطة، والشعير، في نينوى، إذ وصلت بحدود 260 حريق، منها مفتعلة، وعلى يد الإرهاب، وأخرى إثر نزاعات عشائرية، وهناك إهمال، وتماس كهربائي، ومشاكل جراء شرارات نارية من الحاصدات "الآلات الزراعية".


العراق

الأيزيديين

سنجار

داعش

القمح

نينوى

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