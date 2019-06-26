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فيديو جراف.. تعرف على اختصاصات الرقابة الإدارية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:40 م
فيديو جراف.. تعرف على اختصاصات الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية - صورة أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان " تعرف إيه عن اختصاصات الرقابة الإدارية ؟"، وجاء فى الفيديو شرح تفصيلي عن احتصاصات الهيئة.
 
 
وبدأ الفيديو التعريف بهيئة الرقابة الإدارية "هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، هدفها منع الفساد ومكافحته بكل صوره، وتتخذ إجراءات تضمن سلامة الوظيفة العامة، والمحافظة على المال العام والأموال المملوكة للدولة".

 

اختصاصاتها.. 

1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها.

2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها.
3.  الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .
4. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة .
5. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة.
6. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
7. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
8. نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته.
 

الرقابة الإدارية

اختصاصات الرقابة الإدارية

فيس بوك

هيئة الرقابة الإدارية

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