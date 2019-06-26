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فى كاريكاتير يو إس نيوز.. مرشحة أمريكية للرئاسة تدعم إيران بسبب كرهها لترامب

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:57 ص
فى كاريكاتير يو إس نيوز.. مرشحة أمريكية للرئاسة تدعم إيران بسبب كرهها لترامب كاميلا هاريس
كتبت: إنجى مجدى

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سخرت صحيفة أمريكية من المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة، كاميلا هاريس، بسبب تعليقاتها الخاصة بالبرنامج النووى الإيرانى خلال مقابلة مع شبكة سى.بى.إس.

كاميلا هاريس وترامب وإيران
كاميلا هاريس وترامب وإيران

 

ونشرت صحيفة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورتر"، الأربعاء، كاريكاتير يسخر من هاريس التى وجهت انتقادات حادة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب واتهمته بإشعال التوترات مع إيران، مشيرا إلى أنه لو نحجت فى مسعاها نحو البيت الأبيض فى 2020 فسوف تعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى مع إيران بل تعمل على توسيعه من خلال وضع برنامج الصواريخ الباليستيه ضمنه.

 

وفى الرسم ترتدى هاريس، وهى سيناتور فى مجلس الشيوخ الأمريكى، زى المشجعات الأمريكيات وإذ بها تهتف "هيا يا إيران"، بينما يقف شخصين أمريكيين منزعجين مما تفعله مرشحة الحزب الديمقراطى، وإذ بالسيدة تقول "يا! يبدو أنها حقا تكره ترامب"، فى سخرية من هاريس التى حولت عداها لترامب إلى دعم لدولة تمثل تهديد وخصم لبلادها.

 


ايران

الولايات المتحدة

البرنامج النووى

الانتخابات الامريكية

ترامب

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