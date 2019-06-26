فرنسا تسجل ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة واستعدادات خاصة لتفادى الآثار

وكالات الأنباء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن موجة حرارة قوية تنتظر فرنسا، هذا الأسبوع، ينتظر أن تحطم الرقم القياسى على الصعيد الوطنى.

وأوضح مصدر أن درجات الحرارة القياسية عادة ما يجرى تسجيلها فى أواخر يوليو أو أغسطس، لكن الأمر سيختلف هذه السنة، حيث يتوقع أن تشهد العديد من دول أوروبا موجة حر غير عادية فى فترة مبكرة من الصيف، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وتابع "يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها، خلال ما تبقى من يونيو الجارى، خصوصا فى النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا".

وذكر أحد خبراء الأرصاد فى فرنسا "نحن نتوجه إلى رقم قياسى جديد فى بلادنا"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز 45 درجة فى منطقتى نيمس وكاربينتراس الجنوبيتين، يوم الجمعة.

يشار إلى أن أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها فى فرنسا، خلال يونيو، كانت 41.5 درجة مئوية فى 21 يونيو 2003، أما أعلى درجة حرارة فى تاريخ البلاد كانت 44.1 درجة مئوية، وجرى تسجيلها فى العام نفسه (12 أغسطس 2003).

وتحسبا لهذا الارتفاع القياسي، انتشرت فى شوارع المدن الفرنسية مرشات المياه للتخفيف من الحر على السكان، كما جرى نشر تحذيرات تقضى بالابتعاد عن أشعة الشمس الضارة خلال ساعات النهار.

ويقول العلماء إن موجات الحرارة يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص، عندما تحدث فى أوائل الصيف (يونيو)، ويذكر أن موجة الحر فى أوروبا عام 2003 أدت إلى وفاة نحو 70 ألف شخص.